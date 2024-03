Jõhvi filmistuudio ehitus venib ja ei alga enne suve. „Oleme pool aastat ajast maas“

Kuigi läbirääkimised suuremate ja väiksemate filmitootjatega juba käivad, ei saa Eesti neid veel vastu võtta. „Nad on juba uurinud, et millal saab stuudio valmis ja aegu broneerima hakata, aga vastust pole me veel saanud anda,“ ütleb Kuusmik. Filmitootjad on kiitnud, et väikeses Eesti linnas Jõhvis oleks väga hea filme vaikselt ja rahulikult teha — linnakärast eemal, kus võõrad silmad ei näe ja kõrvad ei kuule.