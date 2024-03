Lidl

Vaid kaks aastat tagasi Eesti turule tulnud Lidl ühtegi kauplust veel kinni pannud ei ole. Viimase aasta jooksul on avatud kaks uut kauplust – Rakveres ja Narvas. Järgmisena lisandub kaardile Kuressaare. Uusi poode ehitatakse Tallinnas Mustamäe teele ja Tartus Turu tänavale. Pikemas vaates on töös ka Viljandis ja Võrus Lidli poodide avamine. Kokku on Lidlil Eestis hetkel 13 kauplust.