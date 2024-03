Soome suurima elektrijaama plaaniline hooldustöö kestab planeeritust kauem

TVO sõnul on reaktori sulgemine ja ettevalmistused kütuse vahetamiseks võtnud planeeritust kauem aega.

Viivituse põhjuseks on esimene väljalülitus, komponentide aeglasem jahutamine ja tehnilised probleemid.

Ettevõtte sõnul on umbes kaks nädalat tagasi alanud kolmanda reaktori esimene aastahooldus sujunud üldjoontes hästi. Aastahooldusega on seotud umbes 1100 välistöötajat.

Kuigi Olkiluoto kolmas reaktor on Soome suurim tootmisvõimsus, ei eeldata, et selle eemalolek avaldab börsihinnale suurt mõju, kirjutab Ilta-Sanomat. „Turg näib eeldavat, et Soome elektrihind kujuneb tavaolukorraga võrreldes kallimaks kui meie naabritel, kuid mitte dramaatiliselt,“ kommenteeris Soome energiaettevõte liidu juht Pekka Salomaa.