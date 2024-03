Ettevõtjate esindaja: raskel ajal ei peaks tõusma pension ega õpetaja palk

Suursoo nentis Äripäeva raadios, et riik peaks sõnastama kõigile arusaadavalt sõnumi, et kui majanduses läheb halvasti, siis ei tõuse ka pensionäride või avalike teenistujate palgad. Ta ütles, et koguni 85 protsenti riigi sissetulekutest pärineb ettevõtjate makstud tööjõu tarbimismaksudest. Seetõttu peaks riigi fookus olema majanduse arengul.