Vene suurärimees: lääne ettevõtteid ei tohiks survestada Venemaa vara müüma

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal on paljud lääne ettevõtted Venemaalt lahkunud ning osa nende osalustest on pandud riigi juhtimise alla.

Mõned Venemaale jäänud lääne investorid ütlevad, et neile on avaldatud survet müüa ning neile on pakutud soodsaid hindu ja ähvardatud tegeliku sundvõõrandamisega. „Välismaiste ettevõtete sundimine oma Venemaa varasid müüma on ebaaus, lühinägelik ja äärmiselt kahjulik majandusele - mitte ainult maailmamajandusele, vaid ka Venemaale,“ sõnas Deripaska. „On oluline, et need vähesed lääne investorid, kes veel Venemaal töötavad, jääksid oma ettevõtete omanikeks ja suudaksid rasked ajad üle elada,“ lisas ta.