Uuring: klientide rahulolu teenindusega on langenud

Kui üldiselt on ettevõtete soovitusindeks ajas pigem langenud, näiteks 2019. aasta 26% tasemelt tänavu 22% peale, siis eristuvad teiste seas Stockmann, Tele2 ja Swedbank, kelle tulemused on paranenud. Sama kehtib teenindusaspektide soovitusindeksi puhul, kus ettevõtete tase on kas langenud või püsinud stabiilsena ning märkimisväärset tõusu on viie aastaga näha vaid Coop Panga ja Tele2 puhul.