Kodune pesu võib vähendada tööriide kaitsevõimet

„Helkuri roll on päästa inimelusid. Seetõttu on helkurite vastavuse Euroopa Liidu standarditele võtnud fookusesse ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes jälgib, et kauplused ei müüks helkuri pähe nõuetele mittevastavast helendavast materjalist esemeid. Kõrgnähtavad ehk erinevate helkurelementidega tööriided peavad samuti nendele standarditele vastama. Sageli aga ei teadvustata, et pärast paari 60-kraadist pesu tavalise pesukapsliga saab ka kõige kvaliteetsemast helkurvestist tavaline kollane vest. See ei suuda enam kandjat pimedas piisavalt nähtavaks teha,“ nentis Mostepanova.

Tööriided, mille kandjate kaitsmiseks on välja töötatud ranged kvaliteedistandardid, on kasutusel näiteks valdkondades, kus tehakse välitöid sageli pimedas – olgu siis tee-ehitusel, sadamates ja lennuväljadel või mujal, kus on tihe liiklus, kuid vähe valgust.

„Tööriietele omistatud sertifikaadid ei puuduta ainult kangast ja rõiva disaini. Kui näiteks tööriietel peaks lukk katki minema või mõni õmblus rebenema, ei sobi asenduseks igasugune õmbluspoest saadud asenduslukk. Lindströmi pesumaja spetsialistidel on alati käepärast iga konkreetse töörõiva jaoks vajalikud varuosad ja töövahendid, et tagada kaitseomaduste säilimine. Ja meie töötajad teavad, millised parandused on üldse tööriiete puhul lubatud – teatud rebenemiste korral tuleb tööriie hoopis maha kanda,“ tõi Mostepanova näiteid nüanssidest, mida töötajal on võimatu järgida.

Eriti halb on aga tema sõnul see, kui tööandja lubab tööriideid töötajatel endil kodus pesta – sertifitseeritud tööriiete hooldamine nõuab väga spetsiifilisi pesuvahendeid ja temperatuure. Nende hooldusreeglite teadmist ja järgimist ei saa tema kinnitusel töötajalt nõuda.

Eesti juhtiva tööriideteenuse osutaja Lindström klientideks on tuhanded ettevõtted, kes ei pea tööriietega seonduva pärast pead valutama. Nad teavad, et rõivaste materjal, disain ja hooldusrutiinid vastavad sektori rangetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele, kuna nad kasutavad tööriiete rendi täisteenust.

Valdkondi, mis vajavad väga spetsiifilisi töörõivaid, on tema sõnul palju. Elektriga kokku puutuvad töötajad vajavad näiteks antistaatilisest materjalist riideid, mis jällegi ei tohiks mingil juhul jõuda töötajate kodusesse pesumasinasse. Sektor, kus tema hinnangul tööriiete hoolduses ühtki järeleandmist teha ei saa, on keemiatööstus.

„Ettevõtjatel on vahel kiusatus anda lahkunud töötajatest jäänud töörõivad kasutusele uutele spetsialistidele, seda isegi juhul, kui varrukad on liiga pikad või püksisääred lohisevad maas. Tegelikult vähendab käiste või püksisäärte ülesrullimine jälle tööriiete võimet kandjat ohtude eest kaitsta. See on põhjus, miks paljud tööstused Lindströmi teenust eelistavad – lahkunud töötaja riided tagastatakse ning uus töötaja saab endale täpselt talle sobivates mõõtudes komplekti,“ kirjeldas ta renditeenuse olulist eelist.

Tema sõnul on kaitseomadustega riiete puhul oluline ka see, et rõivad oleksid töötajale täpselt sobivas mõõdus ning neid kantaks korrektselt.

„Tööriide kangas pole kunagi päriselt tulekindel – see on leeki aeglustav ehk flame-retardant. Kangas võib küll süttida, kuid see kustub koheselt, et töötaja saaks riided enne tõsiste põletuste tekkimist seljast ära võtta. See eeldab muidugi ka, et tööriide all on sobivast materjalist keskmine rõivakiht ja aluspesu, mis ei sula põletuse korral – ka need riided peavad olema töötajale tööandja poolt tagatud ning professionaalselt hooldatud,“ ütles Lindströmi esindaja.

Samasugused ranged nõudmised kehtivad näiteks nende töötajate riietele, kes puutuvad kokku kõrge temperatuuriga – nende töökohas lendab sageli sädemeid, nad töötavad lahtise tule või kuuma sulametalliga. Mostepanova sõnul ei piisa sellistes tingimustes tavalisest kuumakindlast kangast. Ohtlikus keskkonnas töötavad inimesed vajavad materjale, mida on erinevates ohusituatsioonides testitud ning mille puhul on teada, kuidas need näiteks lahtise leegiga kokku puutudes käituvad.

„Ained, millega need töötajad kokku puutuvad, võivad olla inimese elule ja tervisele ohtlikud, mistõttu on ka keemiakaitsega tööriiete pesuprotsess spetsiifiline. Nende rõivaste puhul on lausa paika pandud, et pärast 25 pesutsüklit tuleb riie välja vahetada – isegi kui visuaalne kontroll ei tuvasta ühtegi kulumist ega rebendit. Klient peab teadma, et tema meeskond töötab alati rõivastes, mille kaitseomadused on tipptasemel. Selliseid tööriideid ei ole võimalik ka tavaliste tekstiilijäätmetena utiliseerida – neid käsitletakse ohtlike jäätmetena,“ lisas Lindströmi esindaja.

Mostepanova sõnul leiab Lindströmi sertifitseeritud tööriiete kollektsioonist laia valiku rõivaid väga erinevatele tegevusaladele. Saadaval on suvised ja talvised rõivad nii meestele kui ka naistele, nii sise- kui ka välistingimustes töötamiseks.

„Kuna Lindström on rahvusvaheline ettevõte ja teenindab kliente kõikjal maailmas, siis on meie ekspertidel väga palju teadmisi ja kogemusi erinevate elualade vajadustele sobivate lahenduste leidmisega. Kaasame tihti parima komplekti leidmiseks ka spetsialiste teistelt turgudelt ja kuulame väga tähelepanelikult ka klientide tagasisidet, et nendega koos oma kollektsioone pidevalt edasi arendada,“ rääkis ta.

Kaitseomadusi testitakse

Lindströmi tööriiete renditeenust kasutab ka Euroopa ainus muldmetalle tootev ettevõte NPM Silmet, mille juhatuse liikme Raivo Vasnu sõnul on korralikud tööriided aidanud tagada lisaks ohutumale töökeskkonnale ka parema töökultuuri, aja- ja rahasäästu ning väiksema keskkonnajälje. Ka Silmeti töötajate jaoks on väga oluline, et tööriiete kaitseomadused oleksid alati maksimaalsed.

„Meie tehase kõrgelt haritud spetsialistid teavad, kui ohtlikud on inimesele vesinikfluoriidi aurud ja kui lihtne on saada sobimatu materjali või disaini tõttu happepõletusi. Lindströmi katseriided läbisid meie laboris väga rängad söövitustestid enne, kui julgesime alustada järkjärgulist üleminekut nende rendirõivastele. Elu on näidanud, et otsus oli õige,“ on Vasnu rahul.

Silmeti juhi kinnitusel on Lindströmiga koos käidud tee pakkunud mõlemale osapoolele õppimisvõimalusi. „Oleme saanud valida Lindströmi väga laiast mudelivalikust meie töötajatele kõige paremini sobivad lahendused. Lindströmi esindajad on kõik inimesed üle mõõtnud, et nende tööriided oleksid õige suurusega, ükski püksisäär või käis ei lotendaks kemikaalide ümbruses ohtlikult ning riided laseksid neil vabalt liikuda. Mul on väga hea meel, et meie töötajad on saanud veenduda, et ohutu ja praktiline tööriie võib olla ka ilus,“ selgitas ta.