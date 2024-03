Ökonomist: Läti ja Leedu majandused taastuvad Eestist kiiremini

Möödunud aastal mõjutasid Baltikumi regiooni majanduskasvu negatiivselt kõrge inflatsioon, tõusvad intressimäärad, töötleva tööstuse nõrk välisnõudlus ja Ukraina sõja jätkuv mõju, mis tõi kaasa mõõduka majanduslanguse kõigis kolmes Balti riigis. 2023. aastal langes SKP Eestis 3%, Leedus ja Lätis 0,3%. Enim said kannatada tootmis- ja transpordisektor peamiselt nõrga välisnõudluse ja ülemaailmse tootmise tsüklilise languse tõttu. Põllumajandus kannatas ebasoodsate ilmastikutingimuste ja hindade languse tagajärjel, samas kui jaekaubandussektor vaevles kõrge inflatsiooni ja muutuva intressimääraga laenude suure osakaalu tõttu kahaneva reaalsissetulekuga. Teenindussektorid, nagu IT, professionaalsed teenused ja turism, jätkasid kasvu.

Vaatamata jätkuvale ebakindlusele ja olulistele riskidele näivad Balti regiooni üldised kasvuväljavaated 2024. aastal võrreldes 2023. aastaga soodsamad, sest Leedus ja Lätis on majandusliku kindlustunde näitajad stabiliseerunud ja hakanud veidi paranema.

Stabiliseerumine tootmissektoris

Viimastel kuudel on tootmissektoris ilmnenud stabiliseerumise märgid pärast toodangu langust 2023. aastal. Euroopa Komisjoni äriuuringud näitavad, et laovarude tase Baltikumi tootmissektoris on saavutanud haripunkti ja Euroopa laoseisu tsükkel mängib otsustavat rolli tootmis- ja transpordisektori taastumisel Baltikumi regioonis. Kuna varud vähenevad, toob see kaasa uusi tööstustellimusi ning juba praegu näitavad andmed, et Leedu ettevõtted teatavad ebapiisavast kaubavarust ladudes ja tõstavad sellega tootmisprognoose.

Sellest hoolimata eeldatakse, et taastumine on tootmissektorites mõõdukas ja ebaühtlane. Näiteks Saksamaa ja Rootsi ehitussektoris jääb nõudlus kõrgete intressimäärade mõju tõttu nõrgaks. Lisaks on Rootsis uute elamispindade ehitamine langenud mitme aasta madalaimale tasemele.

Ehitussektorist on saanud euroala majanduse nõrgim lüli