Siseministeerium tahab tõsta riigilõivude summasid pea igas sektoris

Muutuvad ka isikut tõendavate dokumentide riigilõivude määrad. Näiteks isikutunnistuse riigilõiv tõuseks seniselt 30 eurolt 45 euro peale. Võrdluseks, et Soomes tuleb ID-kaardi eest tasuda sõltuvalt menetluse kiirusest 58 – 76 eurot, Lätis 55 eurot, Leedus 50 eurot. Elamisloakaardi riigilõiv tõuseks 40 pealt 70 euroni. „Jätkuvalt on aga soodsam taotleda dokumente iseteeninduskeskkonnas. Lisaks laieneb dokumentide riigilõivu soodustus kuni inimese täisealiseks saamiseni, kui praegu on see eapiir 15 aasta peal,“ selgitas Läänemets.

Samuti on pikalt muutumatutena püsinud kodakondsusega seotud riigilõivud. Kodakondsuse saamise, taastamise ja kodakondsusest vabastamise taotluste läbivaatamise eest kehtestatud riigilõivude määrasid ei ole muudetud, vaid eurole üleminekul konverteeriti need eurodesse ning hiljem ümardati.

Muutub ka relvaloa taotlemise riigilõiv

„Lõivumäärade tõstmine on vajalik, et riigilõivumäärad kataksid mõistlikumas määras Politsei- ja Piirivalveameti ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arendusekeskuse kulusid, mis tegevus- ja relvalubade väljastamisele ning registrite ülalpidamisele tehakse. Täna ei ole see kaugeltki nii. Lähtume lõivude tõstmisel aga põhimõttest, et riigilõiv kataks vähemalt toiminguga kaasnevad kulud, kuid samas ei oleks inimestele liiga suur ja koormav. Meil ei ole soovi tsiviilisikute käes olevate relvade hulka sellega piirata, sest inimestel peab jätkuvalt olema võimalus relva omada nii enese ja vara kaitseks kui ka jahipidamiseks või laskespordiga tegelemiseks. Lihtsalt sellega kaasnevad kulud tuleb aeg- ajalt üle vaadata ning seda me praegu teemegi,“ rääkis minister Läänemets.