Stebby 360° Tervisekaitse kindlustuspakettidega on iga töötaja hoitud

Kuna universaalse tervisekindlustuse pakkumine töötajatele on muutunud tervisekompensatsiooni pakkumise kõrval tööandjatele igapäevaseks praktikaks, siis lepingute tegemine ja poliiside haldus erinevate pakkujate, kindlustusmaaklerite ning raamatupidamise vahel on tihti segadusse ajav ja ajamahukas. Samuti ei paku need kindlust, et töötaja oskaks pakutavaid hüvesid kasutada või oleks nendest teadlik, mistõttu võib kogu toetus minna tööandja ja töötaja teadmata kaotsi.