Taristuehitajad ootavad riigilt teedevõrgu pikka plaani. „Raha on väga vähe“

Taristuehitajad on arvamusel, et pika plaani raames on vajalik läbi viia põhjalik sotsiaalmajandusliku mõju analüüs, mis hõlmab ka rahastamisvajadust ning mille alusel riik saab ülevaate teedevõrgu mõju ulatusest erinevatele sektoritele ja valdkondadele.

Nende ettepanekute taga on juba pikalt kestnud teehoiu valdkonna alarahastus, millele leevendust ei paista ka värskest teehoiukavast. 5. veebruaril kinnitas valitsus riigiteede teehoiukava aastateks 2024–2027, mis lähtub riigieelarve strateegiast. „Teisisõnu tähendab see, et raha teedesse investeerimiseks on väga vähe,“ nentis taristuehituse liidu tegevjuht Tarmo Trei.

Trei sõnul on teehoiukavasse sisse vaadates näha, et näiteks kattega teede taastusremonti tehakse tänavu vaid 40% vajaminevast, kruusateedele on tolmuvabu katteid plaanis ehitada 0 kilomeetrit ning liiklusohtlike kohtade ümberehitusse investeeritakse vaid 12% sellest, mida sellesse meetmesse panustati igal eelneval neljal aastal. „Need on vaid mõned näited riigipoolsest üliväikesest panustamisest riigiteede hoidu,“ märkis Trei.

Kuhu Eesti riik jõuda soovib?

Samas on transporditaristul ühiskonna toimimisel suur tähtsus ning seetõttu näevad taristuehitajad tungivat vajadust koostöös riigiga pika plaani loomiseks. „Olulisim küsimus on, kuhu Eesti riik soovib oma teedevõrguga jõuda,“ rõhutas Trei. Tänapäevasel teetaristul on tähtis osa Eesti konkurentsivõime edendamisel, võitlemisel kliimamuutustega ning piirkondade elujõu ja ligipääsetavuse tagamisel.

Neid sotsiaalseid eesmärke edendab teetaristu pikaajaline planeerimine, vastates samal ajal klientide, st inimeste ja ärimaailma vajadustele erinevate liikumisviiside ja -vahendite kasutamisel Eestis. „Riigi teedevõrgu planeerimise eesmärk peab olema pikaajaline, pidev prognoositav tegevus üle valitsemisperioodide,“ ütles Trei.