Eesti Energia juhatuse liikmeks ning äriinfotehnoloogia juhiks saab Raido Ivalo

„Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatest on saanud meie valdkonna orgaaniline osa ja nende roll kasvab iga päevaga. Energiaettevõtete jaoks tähendab see uusi väljakutseid, mille keskmes on keeruliste IT-süsteemide kujundamine jätkusuutlikuks ning klientide ja töötajate jaoks lihtsalt ja mugavalt kasutatavaks. Raido Ivalo rahvusvaheline kogemus, ärieesmärkide saavutamisele keskendunud tööpõhimõtted ja tugev arendusprotsesside koostamise taust loovad eeldused Eesti Energia grupi äriarenduse ja IT-valdkonna viimiseks uuele tasemele,“ ütles Durejko.