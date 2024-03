KUULA | Lihtsalt rahast: nipid, kuidas vanemana rahatarka last kasvatada

Me tahame lastele õpetada rahaga ümber käimist selleks, et nad saaksid õnnelikeks täiskasvanuteks, leiab raamatu „Tom õpib rahamängu“ autor Riin Tuttelberg. Ta nendib, et kuigi seda ei taheta tunnistada, on raha vahend, mis aitab täita inimeste unistusi. „Isegi kui unistuseks on siiras soov veeta oma perega tulevikus rohkelt aega, annab raha võimaluse seda aega tekitada, võib-olla minna ühiselt ka mõnele eksootilisemale puhkusereisile või teha midagi muud meeldivat,“ lausub Tuttelberg.