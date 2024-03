Konkurents pankade vahel lihtsustab kodulaenu üleviimist soodsamatele tingimustele

Miks üldse tasub kaaluda kodulaenu üleviimist teise panka?

Laias laastus taandub see kahele peamisele põhjusele – mugavus ja paremad tingimused. Mugavus tähendab seda, et kõik olulised teenused on ühes kohas ja sissetulekud, arvete tasumine ning ostud käivad läbi kodupanga. Ülevaade oma rahaasjadest on selgem ja lisavõimalusena saab kodupangast paremaid tingimusi välja kaubelda. Näiteks, kui palk laekub samasse panka, kust on võetud kodulaen, pakutakse kliendile sageli madalamat laenumarginaali.

Teine põhjus ongi paremad tingimused ehk otsene rahaline kokkuhoid. Euribori tõusu tõttu on laenude igakuised maksed läinud varasemaga võrreldes kõrgemaks. Samas on pangad hakanud konkurentsi tihenedes pakkuma soodsamaid marginaale. See tähendab, et isegi kui kodulaen on võetud alles aasta aega tagasi, on täna seda refinantseerides võimalik saada pangalt tunduvalt parematel tingimustel laenu.

Kui veel aasta või kaks tagasi oli keskmine pangamarginaal 1,9–2%, millele lisandus euribor, siis täna saab laenu keskmiselt 1,6–1,8% marginaaliga. Sõltuvalt laenu suurusest võib see tähendada kümneid eurosid säästu igal kuul. Aastate peale õnnestub säästa aga juba tuhandeid eurosid.

Kodulaenu refinantseerides on võimalik soovi korral igakuiseid makseid veel allapoole tuua, kui pikendada laen taas maksimaalse perioodi peale. Näiteks, kui kodulaenu jääk on 75 000 eurot, selle senine tagasimakse tähtaeg 20 aastat ja koguintress koos euriboriga 5,6%, teeb see kuumakseks 520 eurot. Sama laenu 30 aasta peale pikendades kahaneb igakuine laenumakse 89 euro võrra 431 euroni.

Arvestada tuleb teatud kuludega

Sageli saavad kodulaenu üleviimisel takistuseks erinevad laenuandja vahetusega seotud tasud. Olgu see uue laenuandja lepingutasu, kinnisvara eksperthinnangu tellimine, riigilõivud ja notaritasud, aga ka võimalikud intressimaksed ennetähtaegselt lõpetatud lepingu eest.