Euroopa Keskpank hindas LHV Groupi varade seisu heaks

Riiklike järelevalveasutuste ja EKP koostöös tehtud varade kvaliteedi hindamised aitavad tagada, et pangad on piisavalt kapitaliseeritud. Peale AS-i LHV Group on EKP otsese järelevalve all Eestis tegutsevatest pankadest veel Swedbank AS, SEB Pank AS ja Luminor Bank AS.