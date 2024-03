FOTOD | Olerex avas Väos hotelli ja restorani

22 külaliskorterit

„Eestis on tekkinud suur nõudlus uut tüüpi majutuskontseptsiooni järele. Me näeme, et ettevõtted otsivad võimalust, kuhu majutada oma riigisiseselt tihti lähetuses viibivad töötajad, tavapäraselt kaugtööd tegevad eksperdid, kes peavad periooditi ettevõtte peakontoris käima, aga ka väliskülalised või pikemalt siin viibiv välistööjõud,“ rääkis Kaurson. Tema sõnul tagab Olerexi loodud kontseptsioon selle, et ettevõtte käsutuses on alati kohe valmis olev korter, kus on mugav peatuda nii lühema- kui ka pikemaajalisel külalisel ning mis on logistiliselt mugavas asukohas.