Jaapani keskpank tõstis pärast 17 aastat intressimäärasid

Jaapani keskpank ütles, et ei kavatse alustada agressiivsete intressitõstete perioodiga, sest eeldatakse, et praegune majanduskeskkond ja -tingimused jäävad mõneks ajaks kestma. Ka ei soodusta edasist tõstmist maailma neljanda majanduse võrdlemisi nõrk majanduskasv.

Keskpank tõstis lühiajalisi intressimäärasid -0,1-lt protsendilt 0,1 protsendini. Negatiivsete intressimäärade režiim on kestnud alates 2016. aastast. Radikaalsete varaostude vähendamiseks loobuti võlakirjade tulususte kontrollimisest ja börsil kaubeldavate fondide ostmisest. Keskpank siiski jätkab riigivõlakirjade ostmist kusagil kuue triljoni jeeni eest kuus.

Samuti vähendatakse ettevõtete võlakirjade ostmist eesmärgiga see aasta pärast täielikult lõpetada. Need muutused tähistavad ajaloolist nihet, näidates maailma ühe agressiivsema rahapoliitika lõdvenemist. Keskpanga sõnul oli põhiinflatsioon sisaldamata toidu- ja energiahindu ületanud 2 protsendise taseme. Samas arvavad poliitikakujundajad, et hinnatõus oli suuresti imporditud.