Ekspert: mulje kinnisvara odavnemisest on tegelikult petlik

Tegelikult on lõviosa korterite hind ajas ikkagi tõusnud ning statistikale on mõjunud vaid asjaolu, et tunduvalt on vähenenud tehingute arv kõrge ruutmeetrihinnaga uusarendustes, selgitas 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter.

„Kui võtta aluseks Tallinna kinnisvaraturu klassikaline indikaator ehk Nõukogude aja Lasnamäe kahetoaline korter, siis ka 2022. aasta algusega võrdluses on nende ruutmeetrihind umbes kuus protsenti tõusnud,“ kirjeldas Vahter.

Olukorras, kus tehingud uusarenduste korteritega kahanevad, on Vahteri hinnangul ootuspärane, et statistiline keskmine ruutmeetrihind ka langeb. „Kõik oleneb tehingute struktuurist. Kui tänavu jaanuaris langes statistiline keskmine 2023. aasta detsembriga võrreldes üle 10%, siis ei tähenda see, et selline langus on tabanud näiteks neidsamu vanemaid Lasnamäe kahetoalisi,“ selgitas Vahter.

Ta sõnas, et ka kiiresti tõusva turu tingimustes kehtib sama põhimõte ehk kõik korterid ei kalline automaatselt keskmise ruutmeetrihinna tõusu võrra. „Praegune keskmise ruutmeetrihinna langus ei tähenda, et kõikide korterite hinnad languses oleksid, vaid ikkagi seda, et tehingutes annavad tooni vanemad korterid, mille ruutmeetri väärtus on väiksem,“ selgitas Martin Vahter.