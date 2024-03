Alates koroonapandeemia algusest olen olnud truu klient nii Selveri e-poele kui ka kaubamajale, kasutades TKM Finantsi poolt pakutavat ostulimiiti, rääkis Delfi Ärilehele anonüümsust soovinud klient. „Väga mugav oli pere ostukorvi eelarvet hoida ja arved olid iga kuu 700–1000 euro vahel. Ma ei arva, et see on väike summa, arvestades täna majanduses toimuvat,“ tunnistas tarbija, kelle sõnul tasus ta arved alati õigel ajal.

„Järsku sain automaatkirja, et leping lõpetatakse. Helistades sain teada, et seoses minu partnerkaardi aegumisega ja uue asendamisega on tehtud minu kohta päring, millega väidetakse, et minu maksevõime on läinud halvemaks,“ sõnas ta pettunult. Seetõttu võeti temalt automaatselt ära ka partnerkaardi ostulimiit.