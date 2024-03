Eelmisel nädalavahetusel tabasid droonilöögid mitmeid tehaseid Venemaal. Energeetikaettevõte Gunvor Group Ltd. tegevjuhi Torbjörn Törnqvisti hinnangul on Ukraina droonilöögid löönud välja umbes 600 000 barrelit Venemaa igapäevasest naftatöötlemise võimsusest, kirjutab Bloomberg .

„See on oluline, sest ilmselgelt mõjutab see kohe destillaatide eksporti,“ ütles Törnqvist esmaspäeval Houstonis toimunud CERAWeek by S&P Global konverentsil antud intervjuus. „See vähendab eksporti tõenäoliselt paarisaja tuhande barreli võrra.“