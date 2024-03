Teadusinnovatsioon edukaks äriks. Eesti ülikoolide poole vaatab 60 miljoni eurone investeerimisfond

Soome fond võib investeerida kuni 50% rahast väljaspool Soomet. Kuigi kindlaid kvoote riikide osas seatud ei ole, siis Uute Põhjamaade seas on fondi huvi Eesti vastu esikohal. Seda tänu tugevatele sidemetele ja kõrgetasemelistele projektidele, millega siin on kokku puututud, ütles fondi kommunikatsioonijuht Jenni Pöyry Ärilehele.

Fond on Eestis uurinud aktiivselt võimalusi ning suhelnud nii Tartu Ülikooli kui ülikooli juurde loodud eraldi investeerimisettevõttega UniTartu Ventures, mis on loodud eraldi just ülikoolist võrsuva teaduspõhise ettevõtluse kiirendamiseks ning intellektuaalomandisse investeerimiseks.