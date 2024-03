VIDEO | Luminori prognoos: aasta teises pooles on viimaks oodata majanduse kasvu

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT) kaheksa kvartalit järjest languses olnud ning tiputaseme ehk 2021. aasta lõpuga võrreldes oleme kukkunud 5,6%.

„Arvestades siia juurde Ukraina sõjapõgenikega kaasnenud rahvastiku kasvu, siis on SKT langus ühe inimese kohta olnud isegi suurem – 8,1%,“ rääkis Lenno Uusküla. „Koroonakriisi järel kiirelt kasvanud tarbimine pöördus suure hinnatõusu valguses langusesse, mis mõjutas otseselt sisemaist nõudlust ja töökohti. Samal ajal on Eesti tööstustoodang langenud tipu tasemelt suisa viiendiku võrra ja kahjuks pole veel tänagi kindlust, et põhi on saavutatud.“

Positiivse märgina tõi Luminori peaökonomist välja Eesti teenuste ekspordi kiire kasvu. „Eesti ettevõtete võime pakkuda erinevaid äriteenuseid on järjest kasvamas. Eriti head meelt teeb teenuste ekspordi kasv USA suunal – kuna Ameerika Ühendriikide majandus on väga tugeval kursil, siis võivad need ettevõtted ka sel aastal häid tulemusi oodata,“ rääkis Uusküla.

Ehkki 2024. aasta algus on olnud nõrk nii tarbimise kui ka töötleva tööstuse osas ja aasta kokkuvõttes prognoosib Luminor 1%-st SKT-langust, siis aasta teises pooles võib prognoosida juba positiivsemaid näitajaid.

„Aastases võrdluses võime 1%-se languse korral näha, et neljanda kvartali SKT ületab mullu sama perioodi näitajat ning 2025. aasta vaates võime olla juba optimistlikumad ja prognoosime kuni 3%-st majanduskasvu,“ lausus Uusküla. „Arvestades eelnenud kolme aasta nõrku näitajaid võib kasv isegi suuremaks osutuda, kuna tootmispotentsiaali on meil palju.“

100 eurost pangakontol on alles vaid 72,5 eurot

Nii Eesti inimeste kui ka ettevõtete sissetulekuid on pärast koroonakriisi lõppu väga tugevalt mõjutanud üleüldine hindade kasv – pandeemiaeelse ajaga võrreldes on Eesti tarbijahinnad kasvanud 38%.