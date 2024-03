Üürileandjate patiseis. Kallilt üürile pandud pinnale ei leidugi enam nii palju huvilisi

Üüriturul on praegu tugev ülepakkumine, portaalide põhjal on Tallinnas saadaval üle 1800 üürikodu. Tuues võrdluseks, siis aktiivseks peetakse turgu, kus pakkumine jääks ca 1200 üürikodu juurde. Arco Vara kinnisvarabüroo tegevjuhi Elari Tammi sõnul annab nii kõrge pakkumiste arv tunda üürnike leidmise tempo ja soovitud tasu teemal.

„Tekkinud surve üürihindadele on jätnud üürnikud positiivsesse olukorda. Valikut on rohkem ja hindades on ruumi kauplemiseks. Omaette küsimus on see, kas üürileandjal on selleks ruumi ja tahtmist,“ tõdes Tamm.