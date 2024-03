Telia tehnoloogiajuht: Eesti on tõusnud Euroopas taas 5G eestvedajate hulka. Millist kasu saavad tarbijad?

Eesti on üks esimesi Euroopa riike, kus on tavakasutusse jõudnud 5G võrgus ülikiiret andmesideliiklust võimaldav 26GHz sagedusala. See võimaldab heade tingimuste korral pakkuda üle õhu isegi suuremate kiirustega internetiühendust kui tänase kaablivõrgu kaudu. Peale selle kasutame oma 5G võrgu arendamiseks ka teisi sagedusalasid, nagu 3600MHz ja 700mHz.

Miks ma sellest räägin? Selleks, et erinevate sagedusalade kombineerimine võimaldab meil 5G tehnoloogia abil päriselt lahendada ära mitmeid eestimaalastele olulisi internetileviga seotud murekohti ning toetada Eesti IT-riigi kuvandit.

Kuid vaid veidi vähem kui paar-kolm aastat tagasi oli mul tõsine hirm, et Eesti on kaotamas oma digiriigi mainet. 5G sageduste oksjon (nn 3600MHz sagedusalas) oli Eestis venima jäänud ja kartus, et võib-olla me ei suuda seetõttu muu maailmaga tehnoloogilisest arengus sammu pidada, oli tõeliselt suur. Kõik turuosalised mõistsid, et ilma suurte jõupingutusteta me teistel riikidel kannul ei püsi.

Tänaseks oleme õnneks need takistused ületanud. Kõik kohalikud mobiilioperaatorid on jõudsalt kasvatanud oma investeeringute mahtu ning võib öelda, et tänu sellele oleme taas edukate 5G arendajate seas tagasi. Kui rääkida millimeetersagedusel ehk 26GHz sagedusalas pakutavast 5G-st, siis asume Euroopas lausa esirinnas – nii, nagu Eestile kui tehnoloogiariigile kohane.

Võrgud ei saa kunagi päris valmis

Miks meil on vaja kiiret internetti ja pidevalt investeerida selle arendamisesse? Kas võrk valmis juba ei saa? Kuulen neid küsimusi väga palju ning on igati mõistetav, miks neid vastuseid teada tahetakse. Soovin, et selliste teemade kohta küsitaks ka edaspidi, sest pean oluliseks, et me räägiksime faktidest ja vaataksime otsa numbritele.