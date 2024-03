Mängus tuhanded eurod: autoostu edasilükkamine lööb valusalt rahakoti pihta

Vanuse kasvades suureneb paraku ka auto amortisatsioon ning tõenäosus tehnilisteks probleemideks ja riketeks. See tähendab aga ootamatuid lisakulusid. Mida vanem on auto ja kallim probleem, seda enam tekib küsimus, kas remont ka end ära tasub, sest see võib minna maksma arvestatava osa sõiduki turuväärtusest. Mõnel ekstreemsemal juhul võib taoline remont olla suisa kallim kui auto enda väärtus.

Kuigi automaks pole lõplikult kinnitatud, võib seniste ettepanekute põhjal eeldada, et nii auto esmakordsel registreerimisel kui ka aastamaksu tasumisel saavad kõige olulisemateks mõjutajateks olema sõiduki CO 2 -heite tase ja täismass.

Ostja valikuid pole see aga üleliia mõjutanud, vähemalt mitte turu enimostetud sõidukite hinnaklassis. Suuremat mõju võib aga avaldada mootorsõidukimaksu kehtestamine, mis on planeeritud 2025. aasta algusesse. Sellega hakkame kindlasti nägema muutusi inimeste ostueelistustes ning autoturul laiemalt.

Kõige olulisem neist on maksud. Nii tõusis selle aasta alguses Eestis käibemaksumäär. Selle mõju autode müügile on seni olnud suhteliselt tagasihoidlik. Eestis müüdavate enamlevinud uute autode keskmise hinnataseme juures tähendas kaheprotsendine käibemaksumäära tõus kuni 1000 euro suurust hinnatõusu. Valdavalt jäi see aga isegi alla 1000 euro piiri.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et praegu ei ole üleüldise elukalliduse valguses parim aeg auto ostmiseks, siis tegelikkuses on autoostja täna soodsamas seisus kui näiteks aastatel 2020–2021, mil turgu iseloomustasid kiibikriis, tarneraskused ja hinnatõusud. Tänaseks on olukord autoturul läinud palju paremaks ja ostjal on taas suurem valikuvõimalus ning rohkem kauplemisruumi. Siiski on üsna mitu olulist tegurit, millega ostja arvestama peab.

Samuti on vanemad autod suurema CO 2 -heitega. Neid argumente kõrvutades võib jõuda järelduseni, et rahaliselt mõistlikum on olemasolev vanem auto uuema vastu välja vahetada. Sõidukit valides tasub eelistada kehtiva garantiiga autot, et võimalikud probleemid ei hakkaks rahakotti tühjendama.

Keskkonnasõbralikud valikud muutuvad üha populaarsemaks

Coop Liisingu statistika näitab, et kliendid on juba hakanud viimase aasta jooksul tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid. Enim on hakatud liisima sõidukeid, mille CO 2 -heide jääb alla 100g/km kohta. Kahtlemata on siin oma mõju ka elektriautode ja hübriidsõidukite populaarsuse kasvul Eesti turul tervikuna.

Nii üldise teadlikkuse kui maksupoliitika mõjul näeme keskkonnasõbralike autode müüginumbrite kasvu kindlasti ka edaspidi ja seda nii uute kui kasutatud autode puhul.

Hübriidautode märgatavalt madalam kütusekulu ja tavaliste sisepõlemismootoriga autodega võrdväärne praktilisus on taganud neile kindla koha eestlaste autoeelistustes. Transpordiameti statistika järgi moodustasid hübriidsõidukid 2023. aastal pea kolmandiku Eestis esimest korda registreeritud uutest autodest. Hübriidautode TOP-is domineerivad Eesti turul suurt populaarsust nautivad Toyota mudelid Corolla, RAV4 ja Yaris Cross ning Škoda Octavia.

Need mudelid on mõistlikud valikud ka automaksu valguses – näiteks tuleks 112 kW võimsusega hübriidmootoriga Toyota Corolla eest tasuda aastamaksu baasosana vaid 50 eurot. Auto omamise ja kasutamisega seotud kuludele selline summa erilist mõju ei avalda.

Kuigi registreerimistasu ja aastamaksu sisseviimisest on keskkonnasõbralikumad autod kõige vähem puudutatud, tasuks ka siin silmad lahti hoida. Kui oled lähiajal plaaninud soetada hübriidautot, ei ole mõistlik seda ostu liiga pikalt edasi lükata, sest nendegi hinnatase järgmisel aastal kindlasti ei lange, olgu selle taga maksutõus või lihtsalt suurem nõudlus.

Maasturite ostmiseks hea aeg