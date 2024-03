Omanike keskliit kritiseerib valitsust: nad tahavad teha rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks

Regionaalministeeriumis on valminud seaduseelnõu kodualuse maamaksu muutmiseks, mis rikub 2022. aastal kodu-, metsa- ja maaomanike esindajatega sõlmitud kokkulepet. Ühe olulisema osana fikseeriti, et kui maade hindamise tulemusena tõuseb elamumaa maksustamishind kordades, siis ei saa maks kasvada rohkem kui 10 protsenti aastas. Regionaalministeerium soovib nüüd aga sätestada, et koduomaniku maamaks tõuseb omavalitsuse otsusel 50 protsenti aastas.

„Koduga seotud maamaksu omavalitsuste otsustada andmine loob olukorra, kus maamaksuvabastus ei ole enam tagatud. Sõltuvalt omavalitsuse jõukusest tekib situatsioon, mis kehtib täna ühistranspordis, kus ühe omavalitsuse elanikud sõidavad tasuta ja teised maksavad hingehinda,“ kritiseerib omanike liidu juht Andry Krass. Tema sõnul on valitsuse plaan järjekordne samm Eesti ühiskonna ebavõrdsemaks muutmisel, kus rikkad omanikud saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks.

„Arvestades, et ministeerium saatis eelnõu kodanikuühendustele arvamuse avaldamiseks märkusega „Sisus on poliitikud kokku leppinud“, siis tuleb eeldada, et see on ka valitsuserakondade eesmärk,“ lisab ta.

Omanike liit on vastu kodude lisamaksustamise plaanile, sest näeb selles ohtu omanikule, kelle kodu on ka tema pensionisammas. „Ei tohi lubada olukorda, kus omanik sunnitakse kodust loobuma kõrgete maksude tõttu ja kinnisvara koondub veelgi enam suuromanike kätte. Meie kodud on seoses hoonete energiatõhususe direktiiviga juba täna suures remondivõlas ja vajavad suurt renoveerimist, mistõttu on koduomanike sõnamurdlik lisamaksustamine veelgi küünilisem,“ ütles Krass.