Bigbank: veebruaris võeti kodulaenu üle kahe korra rohkem kui aasta tagasi

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri hinnangul on turg muutunud oluliselt aktiivsemaks ennekõike seetõttu, et pangad on muutnud soodsamaks laenuraha hinda. „Tundub, et paljud inimesed on kannatlikult oodanud, et üldine laenukeskkond muutuks soodsamaks. Pangamarginaalide langetamine on huvi kasvatanud hoolimata sellest, et Euribor püsib siiani veel samal tasemel,“ kinnitas Pechter, kelle sõnul oli muutus selgelt märgatav juba jaanuaris, mil Bigbank pakkus kodulaenu 1,65% marginaaliga.

Ka kuu varasema ehk jaanuariga võrreldes toimus kodulaenuturul kasv: lepinguid sõlmiti 16% protsendi võrra rohkem ning keskmine laenusumma kasvas 5,5% võrra.

„Viimasel paaril aastal on tihti juhtunud, et paremaid pakkumisi saab just väikestest pankadest, millele ühel hetkel mingil moel vastavad ka turgu domineerivad suurpangad. See trend on sama olnud nii laenude kui hoiuste puhul,“ kirjeldas Bigbanki juht Eesti jaepanganduses levinud mustrit ning rõhutas, et tervele ja laenuvõtja jaoks kasulikule konkurentsile saavad ennekõike hoogu anda just laenuvõtjad ise, kui võtavad pakkumise paljudest eri pankadest.

Jonna Pechter usub, et kodulaenuturu aktiivsusele aitab kaasa ka see, et hea intressipakkumine kehtiks piiranguteta.

„Vahet ei ole, kes ja täpselt millise kodu ostmiseks laenu võtab - raha, mida laenatakse on kõigi jaoks ikka täpselt sama. Seepärast peaks ka kodulaenu intress olema kõigi jaoks võrdselt hea,“ on Pechter veendunud ning toob näitena A-energiaklassi märgisega uusarendused.

„Muidugi tahaks paljud, et nende kodu oleks kaasaegne ja säästlik, aga reaalsus on siiski see, et väga paljudele Eesti inimestele on sellise kodu ostmine täna veel üle jõu käiv. Ma samas ei arva, et need inimesed peaksid ennast kuidagi halvemini tundma või uue kodu ostmisel kallima hinnaga laenu võtma,“ selgitas Bigbanki juht.