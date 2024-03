Rehvivahetushooaeg on alanud. Esimeste kevadsoojadega on kiireimad ajad juba broneerinud

Talviste naastrehvide kasutamine on lubatud kuni 31. märtsini. Ent talviste tee- ja ilmastikuolude esinemisel, on lubatud neid kasutada kuni 30. aprillini.

Elke Toyota järelteeninduse direktori Viljar Sillamaa sõnul on tänaseks nende esindustes juba ligi 70 klienti broneerinud rehvivahetuse aja. „Kindlasti on juba hetkel sobiv aeg hakata mõtlema rehvivahetuse peale ja soovitatav on ka aeg ära broneerida. Mida aeg edasi, seda vähem jääb valikud vabade aegade osas,“ selgitas ta.

Sillamaa soovitab kasutada eraldi talve- ja suverehve ning mitte sõita aastaringselt lamellrehvidega. Põhjuseid selleks on mitmeid. „Lamellrehvid on toodetud ja disainitud ainult talvistes oludes sõitmiseks. Kuna lamellrehvid on toodetud nii-öelda pehmema seguga, siis paratamatult kuluvad need soojemate ilmadega märkimisväärselt rohkem kui tavapärased suverehvid. Samuti muutub pehmest kummisegust valmistatud rehvide pidamine soojade ilmadega kehvemaks,“ sõnas ta.

Ta lisas, et mida kõrgem on temperatuur, seda suurem on ka lamellrehvide veeretakistus, mis omakorda suurendab sõiduki kütusekulu.

Enne rehvide vahetamist tuleks kontrollida nende seisundit

Sõiduki rehvivahetust planeerides tuleks esmalt hinnata olemasolevate rehvide seisundit. Seda saab teha nii ise kui ka lasta kontrollida rehvivahetuse teostajal.

„Rehvide kontrollimiseks vaata visuaalselt üle, kas rehvil on näha vigastusi või muid pragusid. Seejärel kontrolli rehvide mustrisügavust. Eestis on suverehvidel kohustuslik vähemalt 1,6 millimeetri sügavusega rehvimuster. Tegelikkuses tuleks võimalusel rehvid välja vahetada varem, sest need ei pruugi tagada enam sellist turvalisust nagu uued rehvid. Soovitan uute suverehvide peale hakata mõtlema siis, kui mustri jääksügavus on 3-4 millimeetrit,“ rääkis Sillamaa.

Teise olulise faktorina rehvide seisundi hindamisel toob ta välja rehvide vanuse. „Kui suverehvid on juba 5 aastat vanad, on selle segu muutunud ajaga jäigemaks, mis ei pruugi tagada teekattel enam piisavat pidamist,“ selgitas ta.