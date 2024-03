Rahandusminister saatis valitsusse eelnõu, millega vähendatakse 1- ja 2-sendiste kasutamist

„Pisikeste sentide ostujõud on väike ja neid maksmisel väga ei kasutata. Nii jäävadki need pigem rahakotti või taskusse vedelema või kaovad üldse ära. See tähendab pidevat vajadust ja ka kulu neid juurde toota, sest poodidel on kohustus 1- ja 2-sendiseid vahetusrahana tagasi anda. Selle kohustuse tahame nüüd ära muuta, nii vähendame kulusid kui ka pisisentide tootmisest ja käitlemisest tekkivat mõju keskkonnale,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.