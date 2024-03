Viimasel kümnendil on luksuskaupade turg muudkui kasvanud. On neid, kelle müük on tormilainetest hoolimata edukas, kuid mitte kõiki ei ole sellega õnnistatud. Üks neist on populaarne luksuskett Gucci. Brändi rohkem kui kolmandik müügitulust tuleb just Hiinast, sealne majandus on aga raskustes.