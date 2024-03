Toiduliit: magustatud jookide maksul on tarbijate tervisenäitajatele olematu mõju

„Magustatud jookide maksul puudub igasugune loogiline põhjendus ja mõjuanalüüs. Vastupidi – valeandmetele viidates ja ignoreerides tervet rida probleeme, mida planeeritav maks endaga kaasa toob, tehakse limonaadist koll, et näidata ülekaalu probleemiga tegelemist. Me ei eita, et ülekaal ja sellega kaasnevad tervisemured on ühiskonnas murekohaks ja toidutööstused on alati propageerinud tasakaalustatud toitumist, kuid kavandatav meetod kõlab nagu sooviksime plaastriga koroonat ravida,“ ütles Potisepp.

Teistes riikides on maks mõjunud negatiivselt

Toidutööstuse liit on korduvalt tähelepanu juhtinud teiste riikide kogemusele, kus magustatud jookide maksul on olnud negatiivne mõju riigieelarvele ja olematu tulemus rahvastiku tervisenäitajate osas. Maksu tulemusel suureneb piiriülene kaubandus, väheneb sektori konkurentsivõime ning laostuvad eelkõige kohalikud väike- ja mikroettevõtteid.

„Paraku on saanud tavaks, et uusi makse kehtestades ei tehta mingeid mõjuanalüüse ega arvestata, et see mõjutab tervet rida näitajaid, mis toovad kasu asemel pigem kahju,“ rõhutas Potisepp. „Kui teised riigid on laekuva maksu toel tervishoiusüsteemi finantseerinud, siis Eesti riigil seda kavas ei ole, mis teeb magustatud jookide maksust sarnaselt automaksu ja muude uute maksudega lihtsalt täiendava tuluallika riigi eelarvepuudujäägi täitmiseks.“

Maksu mõju tervisenäitajatele on olematu – nii Taani, Portugali kui Soome kogemus näitavad, et kuigi maksustatud toodete tarbimine väheneb, kasvab teiste magustatud toodete tarbimine. Seega võib küll väheneda karastusjookidest saadav kaloraaž, kuid mitte päevane kogukaloraaž. Selle tõestuseks on näiteks WHO Euroopa laste ülekaalulisuse järelevalve (COSI) ametlik aruanne, mis näitas, et Portugalis kasvas magustatud jookide maksu kehtestamise järgsetel aastatel 2019–2022 rasvumine 1,6 protsendipunkti ja laste ülekaalulisus 2,2 protsendipunkti.