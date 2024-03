Coop Pank plaanib maksta rekordilist dividendi

20. märtsi pärastlõunase seisuga on hetkel aktsiahind 2,335 eurot. Taolise dividendi ja aktsiahinna juures oleks hetkel dividenditootluseks 3,7%. Võrdluseks, et möödunud aastal maksis Coop Pank dividendideks 4,5 senti aktsia kohta. Kui võtta tollal 27. aprillil 2023 seisuga aktsiahind 2,83 eurot, mil fikseeriti aktsionäride nimekiri, teeb see dividenditootluseks eelmisel aastal kusagil 1,6%.