Euroopa Keskpanga president peab üha enam võimalikuks intresside langetamist juunis

Paljud keskpanga nõunikud, kes hääletavad intresside muutmise eest, on indikeerinud, et juuni saab olema intresside muutmises pöördeline. Selleks ajaks on nõukogul olemas ka palgaläbirääkimistega seotud andmed. Samas on keskpank ettevaatlik palgatõusuga kaasneva inflatsiooni pärast.