Hesburger laieneb Poola, kuid toimetab seal teisiti kui muudel turgudel

Hesburger hakkab Poolas toimima kindla kontseptsiooni järgi. See tähendab, et toitu saab tellida üksnes koju. Teisisõnu ei saa tooteid osta ei kohapealt ega ka drive-in’ist.

„Ootame suure huviga, milline on „Hesburgeri“ tulevik Poolas. Usume, et ka Poola inimestele meeldivad meie tooted,“ kommenteeris ettevõtte rahvusvaheline arendus- ja turundusdirektor Leva Salmela Läti Delfile. Nende partneriks riigis on eestlaste Bolt.