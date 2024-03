KUULA | Ärilainel: kuidas tõsta inimeste ja ettevõtete teadlikkust pettustest?

Meediast ning üha sagedamini ka oma tutvusringkonnast kuuleme ikka ja jälle juhtumitest, kuidas petturid on välja mõelnud uusi kavalaid skeeme, mille kaudu inimestelt ning ettevõtetelt raha välja petta. Kurb tõsiasi on see, et kurjategijate „nutikus“ ning seeläbi kättesaadavad summad on tõusutrendis. Seekordses taskuhäälingu „Ärilainel“ osas räägivad Luminori eksperdid enim levivatest pettustest ja jagavad soovitusi, kuidas neid ära tunda ja seeläbi vältida pettuste ohvriks langemist.