Investorid võivad rahast suu puhtaks pühkida? Estateguru tagatise enampakkumine kukkus läbi

Ehitusleht kirjutas märtsi alguses, et investoritel on oht osast laenatud rahast ilma jääda, sest kinnistutele seatud alghind ei katnud arendaja poolt Estategurule ja maksuametile tasumata võlga.

Enampakkumist korraldava kohtutäituri abi Sergei Volf möönis juba siis, et tegemist on alles esimese enampakkumise alghinnaga ja see võib veel langeda, kui huvilisi ei teki. Sel juhul väheneb veelgi summa, mida Estateguru kaudu arendusele laenu andnutel on lootust tagasi saada.