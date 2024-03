Paldiskisse kerkib viis miljonit eurot maksev päikesepark, mis katab poole linnaelanike aastasest elektrivajadusest

KC Energy tegevjuhi Mihkel Looritsa sõnul aitab Paldiskisse rajatav päikesepark tulevikus kaasa võimalike tööstusettevõtete tulekule. „Tänavu mais valmiv Posti päikesepark aitab kaasa Paldiski ettevõtluse arengule, konkurentsivõime säilimisele ja meelitab piirkonda ka uusi tegijaid,“ ütles Loorits.

Ta selgitas, et kuna kohalikul Lääne-Harju vallavalitsusel on huvi tuua piirkonda tegusaid tööstusettevõtteid, siis sujus koostöö kohaliku omavalitsusega Posti projekti puhul suurepäraselt. „Mõlemal osapoolel on veendumus, et taastuvenergia tootmisvõimsuse olemasolu on tööstusettevõtete tulekuks kriitilise tähtsusega,“ lausus KC Energy tegevjuht.

Muna-kana küsimus

Loorits möönis, et see, kas esmalt tuleks luua taastuvenergia tootmine või suurtööstus, on igivana muna-kana küsimus. „Meil on näiteid, mille puhul oleme ehitanud tööstuse kõrvale päikesepargi ja pakkunud tööstusele headel tingimustel otselepingut, kuid Posti päikesepargi puhul läheb esmalt toodetud elekter võrku.“

Ta selgitas, et näiteks KC Energy viimase projekti käigus valminud Lõuna-Eesti Helme aleviku päikesepargist läheb elekter müügiks otse Combiwoodi tehasele ning sarnast otselepingut saaks huvi olemasolul pakkuda ka Paldiski linnale või sadamale. Kusjuures 7,5 MW kataks ära umbes poole Paldiski elanike aastasest elektritarbimisest.

Park on pankrannikusse ankurdatud

Loorits lisas, et KC Energy omab võimekust, et sarnaseid hinnagarantii lepinguid ka turul laiemalt pakkuda nii kohapealsete energiatootmislahenduste kaudu kui läbi suuremate taastuvenergia tootmisüksuste.

Posti ehituse teeb eripäraseks see, et kui valdavas osas teistes Eesti päikeseparkides on park püstitatud pinnasesse rammides, siis Paldiski park on pankrannikusse ankurdatud. Päikesepargi ehitus toob ehitusperioodi ajaks projektipõhiseid töökohti ligi 20, pikaajaliselt jäävad alles hoolduse ja käitamisega tegelevad töökohad.