Elektritarvikute ja -lahenduste pakkuja ootab praktikale ning tööle

Meile on kindlasti oluline ka mitmekesisuse ja kaasatuse fookus. Sonepar on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega ja järgib selle põhimõtteid igal tasandil.

Abivalmid ja väga ägedad inimesed

Soneparis laoassistendina töötav Annika näeb Sonepari enesearengu ja karjääri toetajana võimalust õppida juurde uusi asju. „Olen saanud end täiendada eraeluski vaja minevate teadmistega, näiteks esmaabis või töökoha ergonoomikaga seotud küsimustes, ja nii põhjalikult, et suudan vajadusel abistada ka kolleege,“ räägib ta, lisades, et suuresti on see usalduse küsimus. Kui on soov teha rohkem, olla milleski parem, siis Sonepar oma tiimiliikmes ei kahtle.