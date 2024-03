Sada miljonit Venemaale. Maksame idanaabrile peamiselt kolme teenuse eest

Transport on kogu aeg olnud meie enimostetud teenus Venemaalt. On ka praegu. Eelmisel aastal aga vähenes transporditeenuse ostmise rahaline maht üle kahe korra. Ilmselt on selle taga sanktsioonid, mis keelustasid Venemaalt nafta- ja kütuste ostmise. Sellega kadus ka Eesti roll Venemaa kütuste transiitriigina ja meil ei ole enam vajadust osta Venemaalt ka nende kaupade jaoks transporti.

Logistika ja Sadamate Liidu juhatuse esimees Andres Valgerist kulutas terve päeva oma liidu liikmetelt uurides, kes ja mis põhjusel Venemaalt ostab meretransporditeenust. „Me ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ostaks Venemaalt transporditeenust,“ oli tema kokkuvõte. Ta pakkus, et võib-olla on tegemist mõne e-residendi ettevõttega, mis kohalikele on tundmatu, kuid ajab oma asju läbi Eesti. Valgeristi sõnul on Venemaalt millegi ostmine keeruline juba seetõttu, et sinna ei saa normaalselt makstagi, kuna Eesti pangad ei lase maksta Vene ettevõtetele.