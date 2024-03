Ettevaatust kortermaja rõduga: naabritel on õigus dikteerida, kuidas ja milliseid taimi seal kasvatada võib

Oma rõdu iga-aastaselt rikkalikult haljastanud kortermajas elav Eve on segaduses: tänavu kevadel teatasid naabrid talle, et nad ei soovi, et ta rõdu suvelilli täis istutab. Peamiselt heidetakse ette, et lilled ajavad õie- ja lehesodi. Kohkunud naine leiab, et naabritel pole õigust dikteerida, mida tema oma rõdul teeb.