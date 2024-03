Isiklikust elektriauto laadimispunktist on kortermajades saamas uus normaalsus

Alates 2020. aastast kehtib uute kortermajade rajamisel nõue tagada valmidus laadimisjaama lisamiseks igale parkimiskohale. Stroomi ranna äärses Rannakalda uusarenduses on igale parkimiskohale elektriauto laadimisjaama paigaldamise valmidus loodud ning tänaseks on esimesed isiklikud Enefit Volti laadijad juba töös.

„Enefit ja Arco Vara pakuvad elektriauto omanikele võimalust oma isiklikul parkimiskohal Enefit Volti laadimisteenust kasutada. Laadijat on võimalik rentida või see välja osta,“ selgitab Arco Vara juht Miko Niinemäe ning lisab, et kodu vahetuse korral on võimalik ka teenusest loobuda ja renditud laadimisseade tagastada.