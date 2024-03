Mullu hiigeltrahvi saanud Olerex on varemgi nõuete eiramise eest karistada saanud. Pooleli on uus väärteomenetlus

Tänases Riigikogu infotunnis vastas kliimaminister Kristen Michal kütuse turuosaliste teemat kommenteerides, et Olerex on saanud rahatrahve ka varem kui 2023. aastal. Nimelt sai tanklakett 2021. aasta kohustuste täitmise eest väiksema trahvi, mis jõustus 2023. aasta sügisel. „2022. aasta kohustuse rikkumise eest nüüd on määratud Olerexile rahatrahv 8 miljonit – see on siis see, mis nüüd selle uue eelnõuga, see määr kasvab – ja see on vaidlustatud,“ täpsustas ta.