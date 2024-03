CO2 kvoodi hind on langenud. Milline mõju on sellel Eestis elektrihindadele?

CO2 kvoodi hind on langenud ligi 60 euroni tonnist. Energeetikaeksperdi Marko Alliksoni sõnul on põhjuseks tööstuse kehv seis. CO2 hinnakõikumise on ka varasemalt olnud, mistõttu on vara prognoosida, kui kauaks viimaste kuude langustrend kestma jääb.