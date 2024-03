Elering paigaldab uue merekaabli Saaremaale. Väikese väina tammi õhuliin kaob

Väikese väina teise 110-kilovoldise merekaabli kogupikkus on ligikaudu seitse kilomeetrit, millest viis kilomeetrit paikneb otseselt meres. Kaabel ühendab Muhu saare läänerannikul lõppeva õhuliini Orissaare alajaamaga Saaremaal.

Kaabli läbimõõt on 190 millimeetrit ja kaal 67 kilogrammi meetri kohta. Kaabel paigaldatakse merre ühe pika kaablina ja süvistatakse merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski. Koos uue kaabliga paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel. Uus kaabel on tehnilistelt näitajatelt sama nagu 2019. aastal paigaldatud Väikese väina esimene merekaabel. Oktoobriks demonteeritakse vana kõrgepingeõhuliin Väikese väina tammilt, mis võimaldab üle tammi liikuvatele lindudele ohutu lennutee.