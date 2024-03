Millele kulutad raha hea meelega, teades, et finantsiliselt pole see kõige mõistlikum tegu (guilty pleasure)?

Toon kaks näidet. Esimene on reisimine, mulle meeldib tohutult reisida ning oma vaba aega ja puhkusepäevi veeta välismaal. Olles investor ja alles oma teekonna alguses, siis reisimisele raha kulutamine paneb väga tugeva põntsu portfelli kasvatamisse. Algusaastatel on väga oluline, et raha sissevool oleks maksimaalne. Minu puhul kulub reisimisele küllaltki palju raha.