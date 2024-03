PUUST ja PUNASEKS | Kõige olulisemad reeglid, mida peab järgima jäätmekogumisel

Suures osas on kõik jäätmekogumisega seotud reeglid kohaliku omavalitsuse otsustada. Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Helen Akenpärg sõnab, et kohalik omavalitsus peab tagama, et elanikud, ettevõtted ja asutused on liidetud korraldatud jäätmeveoga. „See, mida peab tekkekohas liigiti koguma, on täpsemalt kirjas kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas ja võib piirkonniti veidi erineda,“ selgitab ta.