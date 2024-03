Ehtemüüja Grenardi Group pakub investoritele 10% intressiga võlakirju

Avalikus võlakirjapakkumises pakub Grenardi Group investoritele võimalust osta kuni 120 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, millel on 10% fikseeritud aastane intressimäär kolmeaastase tähtajaga. Pakkumine on mõeldud Eesti, Läti ja Leedu jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Võlakirjade märkimine algab esmaspäeval, 25. märtsil ja kestab kuni 15. aprillini.

AS Grenardi Group on GIVENi ja GRENARDI emaettevõte Balti riikides. Grupp omab kokku 82 kauplust, millest 75 on GIVENi ja 7 GRENARDI kaubamärgi all.