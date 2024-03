FOTOD | Külmutatud kalatoote sees peitsid end ümarussid

Esva toodete maaletooja on Vici. Ettevõtte turundusjuhi Kaia Kassi sõnul soovitavad nad sellise juhtumi puhul tarbijal ühendust võtta turustaja või maaletoojaga.

„Edastasime tarbija pretensiooni tootjale ning oma vastuses tootja kinnitab, et enne toote kasutamist läbib tooraine ettenähtud laboratoorsed testid ja antud juhul ei leitud tooraines ühtegi mittevastavust,“ rääkis Kass. Ta lisas, et nematoodide esinemine tooraines on kahetsusväärne ja äärmiselt haruldane juhtum.