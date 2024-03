Kui Eesti taustaga ükssarvikuid on kümme, siis Lätis on neid ainult üks: Printful. Potentsiaali on seal aga palju ja üks neist, kellest tehnoloogiaringkondades räägitakse kui ühest järgmisest miljardifirmast, on Printify. Lätlased tunduvad olevat trükkimise rahaks tegemise maailmameistrid.