Selver saab Tallinnas T1 keskuses konkurendi

Lidl Eesti kinnisvaraosakonna juhi Jaan Linnase kinnitusel saab tegemist olema esimese Lidli kauplusega Eestis, mis asub kaubanduskeskuses. „Iga uue kaupluse avamisel on meie jaoks alati esmatähtis, et selle asukoht teeniks oma ligipääsetavusega ostjate huve ning T1 sobib hästi kokku meie nägemusega,“ ütles Linnas ning rõhutas, et uue kaupluse avamine toob Lidli soodsate hindadega kõrge kvaliteediga kaubad lähemale nii Tallinna kesklinna elanikele kui Ülemiste aktiivsele äripiirkonnale.